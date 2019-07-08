Клещи в Тверской области покусали 300 человек

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-08T12:59:45+03:00

В том числе за помощью обратились 100 детей

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусами клещей.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 300 человек, в том числе 100 детей. Данные цифры не превышают показатели прошлого года.

В лабораториях Тверской области продолжается исследование клещей, снятых с людей и из окружающей среды.

Специалистами проводятся акарицидные обработки территорий области. Обработано более 500 га, том числе 400 га в летних оздоровительных учреждениях.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU