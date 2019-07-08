Бывший осужденный угнал автомобиль у жителя Тверской области
С заявлением о краже автомобиля в дежурную часть МО МВД России "Удомельский" обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из двора его дома на проспекте Курчатова был угнан автомобиль "Лада".
На месте происшествия полицейские установили, что к потерпевшему в гости приехал знакомый, вместе с которым они выпивали. Когда хозяин дома уснул, гость взял ключи от автомобиля и уехал кататься.
Подозреваемого задержали. Безработный, ранее судимый 32-летний местный житель сознался в совершенном преступлении. Пропажу вернули владельцу.
За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU