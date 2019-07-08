Тверская область готовится к финалу турнира "Кожаный мяч"

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-08T12:14:41+03:00

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Во вторник, 9 июля, в Твери на стадионе Спортивной школы олимпийского резерва по футболу, на ул. Вокзальная, д. 7, состоится финал регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч". В нем принимают участие юноши 14-15 лет.

Соревнования проводятся в 55 раз и посвящены 90-летию со дня рождения знаменитого вратаря, одного из первых инициаторов проведения детских соревнований "Кожаный мяч" Льва Ивановича Яшина.

Начало турнира в 10:30. Награждать победителей и призеров будут с 14:00 до 15:00.

Победители регионального финала получат право представлять Тверскую область на всероссийских соревнованиях по футболу "Кожаный мяч", которые пройдут 6-15 сентября 2019 года в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU