2019-07-08T11:52:58+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области добивается предоставления жилья сироте

С заявлением обратился житель Лихославльского района
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добивается жилья для сироты из Лихославля Фото: архив "КП"Прокуратура добивается жилья для сироты из Лихославля Фото: архив "КП"
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Молодой человек 1999 года рождения обратился в прокуратуру, чтобы решить вопрос с предоставлением жилья.

Установлено, что заявитель является сиротой. Его мать лишена родительских прав, отца нет. После получения среднего образования в 2017 году, ему должны были предоставить жилье по договору социального найма, но этого не произошло.

- В целях защиты жилищных прав сироты прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение, - уточняют в областной прокуратуре.

Исковые требования прокурора удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле у прокурора района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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