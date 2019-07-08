Прокуратура Тверской области добивается предоставления жилья сироте
Молодой человек 1999 года рождения обратился в прокуратуру, чтобы решить вопрос с предоставлением жилья.
Установлено, что заявитель является сиротой. Его мать лишена родительских прав, отца нет. После получения среднего образования в 2017 году, ему должны были предоставить жилье по договору социального найма, но этого не произошло.
- В целях защиты жилищных прав сироты прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение, - уточняют в областной прокуратуре.
Исковые требования прокурора удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле у прокурора района.
ИСТОЧНИК KP.RU