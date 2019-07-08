2019-07-08T10:34:19+03:00
Происшествия

Житель Тверской области отправился в колонию за покушение на убийство своего брата

Приговор вынес Западнодвинский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области отправится в колонию за покушение на убийство братаЖитель Тверской области отправится в колонию за покушение на убийство братаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Инцидент произошел в Западнодвинском районе Тверской области.

Следствием установлено, что осужденный вместе со своим братом распивал спиртные напитки. В один из моментов между ними произошла ссора, и подсудимый ударил брата кулаком по лицу, после чего взял нож и, угрожая убийством, ранил мужчину в шею.

Потерпевшему удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Приговором Западнодвинского районного суда местный житель признан виновным в покушении на убийство.

- За совершение особо тяжкого преступления, с учетом предыдущего приговора, осужденный будет отбывать наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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