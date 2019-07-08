2019-07-08T10:23:19+03:00
Происшествия

Во время спортивных соревнований в Тверской области погиб спортсмен

ЧП произошло на Селигере
Ольга ТРОФИМОВА
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Спортсмен погиб во время фестиваляСпортсмен погиб во время фестиваляФото: Василий ХОДАРЕВ
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Водный фестиваль X-Waters Seliger 2019, который в минувшие выходные проходил в Осташковском районе на озере Селигер, завершился трагедией.

В последний день, 7 июня, во время марафонского заплыва на 11-метровую дистанцию, одному из спортсменов стало плохо.

Как сообщает сайт naseligere.ru, пострадавшего успели вытащить из воды и доставить в реанимацию, медики сделали все возможное для спасения парня, но спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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