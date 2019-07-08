Во время спортивных соревнований в Тверской области погиб спортсмен
ЧП произошло на Селигере
Спортсмен погиб во время фестиваляФото: Василий ХОДАРЕВ
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Водный фестиваль X-Waters Seliger 2019, который в минувшие выходные проходил в Осташковском районе на озере Селигер, завершился трагедией.
В последний день, 7 июня, во время марафонского заплыва на 11-метровую дистанцию, одному из спортсменов стало плохо.
Как сообщает сайт naseligere.ru, пострадавшего успели вытащить из воды и доставить в реанимацию, медики сделали все возможное для спасения парня, но спасти его не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU