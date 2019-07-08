Водитель с поддельными правами стал участником ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-08T09:47:09+03:00

В Твери столкнулись "Волга" и трактор Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария произошла утром, 7 июля, на ул. П. Савельевой, в Твери, в районе проведения дорожных работ.

Трактор "МТЗ" под управлением 51-летнего водителя, столкнулся с "Волгой", за рулем которой ехал 38-летний водитель.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, он самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, мужчина оказался лишен права управления транспортными средствами, а при себе имел поддельное водительское удостоверение. Его изъяли сотрудники ГИБДД. На водителя "Волги" составлены административные материалы.

Так как водители дают противоречивые показания, материал ДТП направлен на административное расследование. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU