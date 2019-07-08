В Тверской области сбили молодую велосипедистку

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-08T09:34:47+03:00

В Тверской области сбили девушку на велосипеде Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария случилась около 16:00 часов, 7 июля, на автодороге Кесова Гора–Петровское в Кесовогорском районе Тверской области.

42-летняя женщина, управляя автомашиной "ВАЗ 211440", наехала на 22-летнюю велосипедистку. Девушка резко перестроилась с левого края проезжей части дороги на правый край перед движущимся автомобилем.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель велосипеда получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU