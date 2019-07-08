В Тверской области сбили молодую велосипедистку
ДТП произошло в Кесовогорском районе
В Тверской области сбили девушку на велосипеде Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась около 16:00 часов, 7 июля, на автодороге Кесова Гора–Петровское в Кесовогорском районе Тверской области.
42-летняя женщина, управляя автомашиной "ВАЗ 211440", наехала на 22-летнюю велосипедистку. Девушка резко перестроилась с левого края проезжей части дороги на правый край перед движущимся автомобилем.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель велосипеда получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU