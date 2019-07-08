СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-08T08:15:56+03:00

Во всех районах пройдут плановые работы Фото: Мария ЛЕНЦ

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В понедельник, 8 июля, сразу четыре района Твери останутся без света. МУП "Тверьгорэлектро" опубликовало график плановых отключений. Вплоть до 12 июля рабочие будут ремонтировать подстанции, менять аварийные опоры и провода, пилить деревья.

Света не будет в Пролетарском районе.

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Кирьянова, д. 1-35, д. 2-26; пер. 1-ый Паровозный, д. 1-25/12, д. 2-38; пер. 2-й Паровозный, д. 1-35/17, д. 2-34; пер. Лоцманенко, д. 2-20, д. 1-19; ул. Ухтомского, д. 1-13, д. 2-12/25; ул. Артема, д. 5/24-21/25, д. 14/18; ул. Складская, д. 3.

В Заволжском районе с 9:30 до 12:00 по адресам: ш. Санкт-Петербургское, д. 3, Воинская часть №03444.

С 9:30 до 14:00 по адресу:ул. Садовая, д. 4, д. 8

С 9:00 до 16:00 по адресам:ул. Туполева, д. 14а, д. 14, д. 3; ул. Пленкина, д. 39, д. 56; пер. 1-й Клубный, д. 17а, д. 12, д. 14, д. 14а; ул. 1-я А. Невского, д. 67-87, д. 88-108; ул. Маршала Василевского, д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 8-20; ул. Садовая, д. 1/2, д. 3, д. 5а, д. 7а, д. 22, д. 23,д. 21а, д. 4-10; ул. Полевая, д. 1-9, д. 2-6.

В Московском районе с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Конечная, д. 4-66; ул. Восточная, д. 1а-63, д. 4-64; ул. Дальняя, д. 35-63, д. 36-64; ул. Глинки, д. 35-61, д. 36-56; ул. Народная, д. 32-56, д. 33-57; пр-д Тургенева, д. 1-15, д. 2-16; ул. Загородная, д. 61-81, д. 70-98; пр-д Загородный, д. 1-15, д. 2-16; ул. Транспортная, д. 62-68; ул. Тургенева, д. 72-104, д. 87-103.

В Центральном районе с 13:30 до 16:00 по адресам:пр-т Тверской, д. 10; ул. Новоторжская, д. 8, д. 12б/27, д. 12а, д. 10; ул. Трехсвятская, д. 35, д. 35а, д. 37а, д. 33, д. 35б; б-р Радищева, д.19, д. 23, д. 21.

До конца недели отключения также затронут все районы города.

ИСТОЧНИК KP.RU