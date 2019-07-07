Фестиваль красок Холи пройдет в Парке Победы в День города Твери
Гостей ждет масса крутой музыки, а также конкурсы и подарки
Будет весело!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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14 июля, в День города Твери, в Парке Победы пройдет яркое событие этого лета - Фестиваль красок Холи.
В этот день будет много не только самых разных красок, но и разной музыки. На сцене выступят:
DJ Kristina Caprice – единственная девушка DJ.
ALEX ONE – участник рэп-группы «Гравита» и лучший МС, с которым не заскучает никто.
ИЛЬЯ ДЁМИН - финалист вокального конкурса "Золотая Тверь" и другие.
Также гостей праздника ждет презентация танцевального гимна Фестиваля красок Холи-2019, конкурсы, призы и подарки.
Начало в 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU