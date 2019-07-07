2019-07-07T20:58:12+03:00
Звезды

В Твери открывается выставка работ Юрия Рылеева «Художник двух народов»

В экспозиции представлены полотна из собрания семьи Зориных
Ирина ТАРАСОВА
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Выставка будет работать до 24 августаВыставка будет работать до 24 августа
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9 июля в 15:00 в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ состоится открытие выставки работ Юрия Рылеева (1948–2009) «Художник двух народов» из собрания семьи Зориных.

Юрий Рылеев родился в 1948 году в городе Бузулуке Оренбургской области. Позже переехал в Узбекистан, где поступил в Республиканское художественное училище имени П. Бенькова. В 1980 году он окончил театрально-художественный институт им. А. Н. Островского по специальности «Монументально-декоративное искусство». В Узбекистане он прожил долгие годы, после чего в 1997 году переехал в Кимры Тверской области, где жил и творил вплоть до 2009 года.

Художественная биография Юрия Рылеева связана с двумя странами, а потому в его творчестве заметно переплетений живописных традиций русской школы и восточной культуры.

Узбекистан – это горные пики, старинные улицы Самарканда и Бухары, минареты и мечети, гостеприимство народа Узбекистана.

Тверской край – это сады, осень, свежие эмоции. Здесь же он обратился к биографии Александра Сергеевича Пушкина и создал ряд произведений, посвящённых памятным местам.

В 2007 году Юрий Рылеев стал членом Союза художников России. По достоинству был оценён не только его профессионализм, но и личные качества.

Выставка «Художник двух народов» представляет небольшую часть художественного собрания семьи Зориных и является свидетельством дружбы, связавшей жизни Владимира Юрьевича Зорина и Юрия Михайловича Рылеева.

Выставка будет работать до 24 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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