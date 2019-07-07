2019-07-07T18:34:26+03:00
Общество

В Тверской области прошли торжества, посвященные 325-летию уникальной церкви Рождества Иоанна Предтечи

Не исключено, что памятник деревянного зодчества в будущем будут реставрировать
Ирина ТАРАСОВА
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Деревянному храму исполнилось 325 лет. Фото: ПТОДеревянному храму исполнилось 325 лет. Фото: ПТО
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7 июля в Ширковом погосте Пеновского районе состоялись торжественные мероприятия, посвященные юбилею храма, 325-летию уникальному памятнику деревянного зодчества церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Начался праздник с богослужения и крестного хода, а продолжился концертом лучших коллективов Тверской области.

Также гости смогли посетить выставку творческих работ, приуроченных юбилейной дате, ярмарку-презентацию ремесел, выставку сельских поселений и товаропроизводителей Пеновского района.

Напомним, церковь Рождества Иоанна Предтечи является объектом культурного наследия федерального значения. С 1913 года храм был закрыт. Задачу восстановить исторический облик памятника и привести в порядок прилегающую к нему территорию поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2016 году на куполе храма был установлен крест, позже, спустя 100 лет, возобновились и богослужения.

В настоящее время дороги к храму приводят в нормативное состояние.

- Автодорога «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино» - включена в программу дорожных работ на 2019 год. На участке протяженностью 17,7 км (с 74 км по 92 км) выполнят фрезерование, устроят выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, нанесут горизонтальную дорожную разметку - сообщают в пресс-службе ПТО.

Также в планах выровнять песчано-гравийные дороги, вырубка кустарников для обеспечения видимости и замена деревянного настила на мосту через реку Езжиница на автодороге «Заево - Косицкое – Ширково».

В дальнейшем предполагается подача заявки на включение объекта в государственную программу РФ «Развитие культуры и туризма» для проведения реставрационных работ.

Мероприятия начались с богослужения. Фото: ПТО

Мероприятия начались с богослужения. Фото: ПТО

А продолжились концертом и ярмаркой. Фото: ПТО

А продолжились концертом и ярмаркой. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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