В Городском саду готовятся к вечернему концерту кавер-группы «Септаккорд»
Начало концерта в 20.00
В программе хиты танцевальной, джазовой и рок музыки. Фото: из архива группы "Септаккорд"
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Проект "Музыкальные выходные" продолжается в Твери. И сегодня, 7 июля, в Городском саду вновь будет звучать живая музыка.
Напомним, радовать жителей и гостей города будет кавер-группы «Септаккорд».
В программе коллектива - самые разнообразные хиты.
Публику ждут у сцены горсада. Концерт пройдет с 20:00 до 21:00. Танцевать не возбраняется!
Послушать кавер-группы «Септаккорд» можно будет и в другие дни: 13, 20 и 27 июля, c 20:00-21:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU