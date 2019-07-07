В Городском саду готовятся к вечернему концерту кавер-группы «Септаккорд»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-07T18:04:13+03:00

В программе хиты танцевальной, джазовой и рок музыки. Фото: из архива группы "Септаккорд"

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Проект "Музыкальные выходные" продолжается в Твери. И сегодня, 7 июля, в Городском саду вновь будет звучать живая музыка.

Напомним, радовать жителей и гостей города будет кавер-группы «Септаккорд».

В программе коллектива - самые разнообразные хиты.

Публику ждут у сцены горсада. Концерт пройдет с 20:00 до 21:00. Танцевать не возбраняется!

Послушать кавер-группы «Септаккорд» можно будет и в другие дни: 13, 20 и 27 июля, c 20:00-21:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU