2019-07-07T14:23:47+03:00
Происшествия

Угнал, покатался, попался: В Тверской области задержали автомобильного вора

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Машину владельцу вернули в неисправном состоянииМашину владельцу вернули в неисправном состоянии
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55-летний житель Ржева обратился в полицию с сообщением, что с парковочной площадки во дворе дома по улице Большевистская исчезла его иномарка. Описание машины было направлено всем наружным службам полиции.

Полицейские проверили близлежащие гаражи, лесопосадки, пункты приема металлолома, а также тех, кто ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В итоге пропавшая машина, но уже с неисправностями, была обнаружена возле одного из дачных кооперативов в Ржевском районе. На подозреваемого также удалось выйти. Им оказался 36-летний неработающий ранее судимый местный житель.

- Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщают в пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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