Угнал, покатался, попался: В Тверской области задержали автомобильного вора
55-летний житель Ржева обратился в полицию с сообщением, что с парковочной площадки во дворе дома по улице Большевистская исчезла его иномарка. Описание машины было направлено всем наружным службам полиции.
Полицейские проверили близлежащие гаражи, лесопосадки, пункты приема металлолома, а также тех, кто ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В итоге пропавшая машина, но уже с неисправностями, была обнаружена возле одного из дачных кооперативов в Ржевском районе. На подозреваемого также удалось выйти. Им оказался 36-летний неработающий ранее судимый местный житель.
- Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщают в пресс-служба УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU