Фестиваль, посвященный тенору Сергею Лемешеву, проходит на его родине в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-07T14:01:35+03:00

В этом году фестиваль в Тверской области проходит в 32-й раз. Фото: Тверская филармония

В этом году уже в 32-ой раз

Изменить размер текста: A A

7 июля в деревне Князево Калининского района с 10.00 состоялось открытие музыкального праздника «Вижу чудное приволье», посвященного 117-й годовщине со дня рождения великого русского тенора Сергея Лемешева. В этом году в Тверской области он проходит уже 32-й раз.

По традиции мероприятие начинается со службы в часовне иконы Божьей Матери Смоленской.

Позже, в течение дня, гостей Князево ожидают экскурсии в музей С.Я. Лемешева, концерт с участием ансамбля солистов Губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической филармонии, а также выступления творческих коллективов.

На открытой сцене выступят артисты Тверской академической филармонии, солисты оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Зрителям покажут документальные фильмы, посвященные жизни и творчеству певца. Для детей будет работать интерактивная площадка, а также ярмарка народных ремесел.

ИСТОЧНИК KP.RU