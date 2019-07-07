2019-07-07T11:19:48+03:00
Происшествия

Нетрезвая девушка без водительских прав врезалась на автомобиле в дом в Тверской области

Проводится административное расследование
Ирина ТАРАСОВА
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ДТП произошло ранним утром. Фото: ГИБДД по Тверской областиДТП произошло ранним утром. Фото: ГИБДД по Тверской области
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7 июля около 7.30 в Кашине Тверской области было зафиксировано ДТП, в котором автомобиль совершил наезд на жилой дом. Как выяснилось, за рулем находилась 18-летняя девушка, не имеющая права управления транспортными средствами, да еще и с признаками опьянения.

- Управляя автомобилем Хендай, при проезде перекрестка улиц Карла Макса и Николая Гоголя при совершении маневра поворота,водитель не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - дом №65, - подтвердили информацию в ГИБДД по Тверской области.

В результате ДТП девушка получила травмы, после чего ее доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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