Нетрезвая девушка без водительских прав врезалась на автомобиле в дом в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-07T11:19:48+03:00

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7 июля около 7.30 в Кашине Тверской области было зафиксировано ДТП, в котором автомобиль совершил наезд на жилой дом. Как выяснилось, за рулем находилась 18-летняя девушка, не имеющая права управления транспортными средствами, да еще и с признаками опьянения.

- Управляя автомобилем Хендай, при проезде перекрестка улиц Карла Макса и Николая Гоголя при совершении маневра поворота,водитель не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - дом №65, - подтвердили информацию в ГИБДД по Тверской области.

В результате ДТП девушка получила травмы, после чего ее доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU