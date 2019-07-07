День любви, семьи и верности начнется в Твери с мастер-класса по ромашкам, а продолжится праздником в горсаду
7 июля, на день раньше официальной даты, в Твери начнут отмечать праздник День семьи, любви и верности. По церковному календарю 8 июля почитают святых Петра и Февронию Муромских.
Начнется праздник в Лекционном зале Тверского музейно-выставочного центра, где в 11 утра всех ждут на мастер-классе «Открытка-ромашка». (ул. Советская, д. 54).
А в 12.00 основное действие начнется в городском саду.
С 12:00 до 18:00 гостей ждут: игротека, различные мастер-классы, интерактивная фотозона.
С 13:00 до 15:00 на эстраде пройдет фитнес-тренировка по зумбе, затем мастер-классы по латиноамериканским танцам.
С 14:00 до 16:00 состоится мужской турнир по настольному теннису на призы Городского сада.
Завершится праздник выступлением группы "Тver Brass Band".
Продолжится праздник и в свой официальный день 8 июля. Но уже на других площадках.
ИСТОЧНИК KP.RU