В Твери завершилось первенство области среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ

6 Июль 17:28 2019-07-06T23:38:48+03:00

Не отставали от тверичан и гребцы из области. Фото: Областной комитет по физической культуре и спорту

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Соревнования, уже ставшие традиционными, прошли 5 и 6 июля на Волге в центре города. В них участвовали лучшие спортсмены – юноши и девушки – в возрасте до 19 лет, представлявшие Тверь, Вышний Волочек и Конаковский район. Состязания проводились среди одиночек и двоек на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а также среди одиночек на дистанции 5000 метров.

Все спортсмены были настроены серьезно и боролись за победу до конца. В результате сразу две девушки, участвовавшие в заездах на байдарках на дистанции 200 метров, стали серебряными призерами, так как показали одинаковые результаты. А настоящей героиней соревнований оказалась тверичанка Эльвира Савенок, завоевавшая четыре золотые медали на разных дистанциях.

Не отставали от тверичан и гребцы из области. Среди юношей-каноистов все призовые места на дистанции 200 метров заняли спортсмены из Конаковского района. Байдарочники из Вышнего Волочка также показали отличные результаты и получили несколько медалей. Победители и призеры завершившихся состязаний будут представлять Тверскую область на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, который пройдет в августе в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU