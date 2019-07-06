В Тверской области отмечают 90-летие Оленинского района

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-06T16:40:46+03:00

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6 июля исполнилось 90 лет со дня создания Оленинского района, образованного в 1929 году. Сейчас в него входят 339 населенных пунктов, а население составляет 15,6 тысяч человек.

Главные праздничные мероприятия проходят в административном центре района поселке Оленино. На открытии праздника, состоявшемся возле Дома культуры, выступил глава района Олег Дубов. Он отметил, что жителям района есть чем гордиться и что показать. Также он рассказал о предстоящем преобразовании района в муниципальный округ.

Главным событием стало освящение новой часовни в честь святого Георгия Победоносца. В рамках праздника, который продлится два дня, организованы ярмарки изделий народных промыслов, пройдут концерты и спортивные состязания. Будут также подведены итоги конкурса «Мисс Оленино». Подготовлены специальные программы для детей и молодежная дискотека. Вечером в честь праздника будет устроен фейерверк.

В воскресенье 7 июля праздничные мероприятия продолжит фестиваль красок с различными конкурсами и танцами. А возле деревни Пустошка в 15:00 начнется военно-историческая реконструкция, воспроизводящая события Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU