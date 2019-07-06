2019-07-06T15:53:00+03:00
Происшествия

Мотоциклист пострадал в ДТП в Тверской области

Опасности для его жизни нет
Ирина ТАРАСОВА
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6 июля в субботу около 13:30 возле дома № 68 по улице Орджоникидзе в Кимрах произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Причиной аварии стало то, что водитель автомобиля ВАЗ-2107, выполнявший разворот, не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении, как того требуют правила дорожного движения. В результате столкновения мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы, не представляющие опасности для жизни. Сотрудники ГИБДД отметили, что избежать более серьезных повреждений мотоциклисту удалось благодаря тому, что он был в шлеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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