2019-07-06T17:16:04+03:00
Звезды

Четыре загадочные розовые девушки выступят в Твери с концертом

Начало в 18.30
Ирина ТАРАСОВА
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Они - загадки: розовые волосы, черные очки, внимание у зрителя концентрируется только на музыке и энергетикеОни - загадки: розовые волосы, черные очки, внимание у зрителя концентрируется только на музыке и энергетике
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7 июля в Твери, в клубе «Бигбен» состоится концерт группы “PINK4PINK”.

Коллектив был создан недавно, в январе 2019 года. В состав - четыре девушки, за плечами которых был опыт участия в других коллективах.

Их выступление внешне необычно.

- Визуальная концепция группы подразумевает обезличивание персоналий и это вложено в название. “PINK4PINK”- розовые, четыре розовые… Они - загадки: розовые волосы, черные очки, внимание у зрителя концентрируется только на музыке и энергетике. Музыкальный стиль имеет два направления: поп-рок и диско-рок, - рассказывают о группе организаторы концерта.

Кстати, у коллектива был и опыт выступления на ТВ. Группа PINK4PINK была участником шоу «Песни» на телеканале ТНТ.

ул. Брагина, 2.

Начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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