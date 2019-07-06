Жители Тверской области могут бесплатно отправить посылки с помощью пострадавшим в Иркутской области
С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России. Посылки будут приниматься во всех почтовых отделениях Твери и Тверской области.
Посильную помощь пострадавшим могут оказать все желающие. Важно и то, что Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.
Бесплатно переслать можно следующее:
Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
Моющие и дезинфицирующие средства;
Постельное белье;
Одежда и обувь;
Подушки, одеяла;
Нескоропортящиеся продукты питания;
Мобильные телефоны.
- Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается, - сообщают в Тверском филиале Почты России. - Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем.
Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.
ИСТОЧНИК KP.RU