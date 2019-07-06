Жители Тверской области могут бесплатно отправить посылки с помощью пострадавшим в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-06T13:15:12+03:00

От наводнения в Иркутской области пострадало более 340 человек. Есть погибшие

Их доставку можно будет отследить по интернету

Изменить размер текста: A A

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России. Посылки будут приниматься во всех почтовых отделениях Твери и Тверской области.

Посильную помощь пострадавшим могут оказать все желающие. Важно и то, что Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.

Бесплатно переслать можно следующее:

Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

Моющие и дезинфицирующие средства;

Постельное белье;

Одежда и обувь;

Подушки, одеяла;

Нескоропортящиеся продукты питания;

Мобильные телефоны.

- Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается, - сообщают в Тверском филиале Почты России. - Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем.

Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU