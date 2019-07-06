2019-07-06T13:15:12+03:00
Происшествия

Жители Тверской области могут бесплатно отправить посылки с помощью пострадавшим в Иркутской области

Их доставку можно будет отследить по интернету
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
От наводнения в Иркутской области пострадало более 340 человек. Есть погибшиеОт наводнения в Иркутской области пострадало более 340 человек. Есть погибшие
Изменить размер текста:

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России. Посылки будут приниматься во всех почтовых отделениях Твери и Тверской области.

Посильную помощь пострадавшим могут оказать все желающие. Важно и то, что Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.

Бесплатно переслать можно следующее:

Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

Моющие и дезинфицирующие средства;

Постельное белье;

Одежда и обувь;

Подушки, одеяла;

Нескоропортящиеся продукты питания;

Мобильные телефоны.

- Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается, - сообщают в Тверском филиале Почты России. - Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем.

Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери завершилось первенство области среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ
Четыре загадочные розовые девушки выступят в Твери с концертом
В Тверской области отмечают 90-летие Оленинского района
Мотоциклист пострадал в ДТП в Тверской области
Фотовыставка Владимира Комарова «Все звёзды» открылась в Твери
22-летней девушке из Твери грозит до 10 лет тюрьмы за хранение наркотических средств
Ранее судимый мужчина предпочитал одеваться в брендовую одежду, которую воровал в магазинах Твери
Вечер известного гитариста Виктора Герасимова пройдет в Твери
Следственный комитет проводит в Твери проверку по факту травмирования в маршрутке 70-летней пассажирки
В паломническую поездку к Матроне Московской приглашают жителей Твери
В программе Книжкого шатра жителей Твери ждут фестиваль фиалок, книгообмен и экскурсия
Взяткодатель из Тверской области заплатил 9 миллионов рублей штрафа под угрозой оказаться за решёткой
В Твери мошенник "купил" овощей и фруктов на 300 тысяч рублей
На 190 тысяч рублей выписано штрафов в Тверской области по итогам проверок молочной продукции
Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Земли лесного фонда Тверской области увеличились почти на 500 га
В Парке Победы в Твери появится современная экстрим-площадка