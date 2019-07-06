2019-07-06T11:39:25+03:00
Происшествия

Ранее судимый мужчина предпочитал одеваться в брендовую одежду, которую воровал в магазинах Твери

Модника задержали
Ирина ТАРАСОВА
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Покрасоваться в новой одежде воришке не удалосьПокрасоваться в новой одежде воришке не удалосьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию Твери поступило заявление о краже от администратора магазина одного из торговых центров.

Следственно-оперативная группа, выехав сразу на место, установила необходимые детали, после чего сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже.

Им оказался ранее судимый, нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1987 года рождения. Когда продавцы отвлеклись, мужчина вынес товар из магазина. Общая стоимость которого составила 16 000 рублей.

Оказалось, что это не один эпизод.

- В ходе дальнейших следственных действий установлена причастность фигуранта еще к пяти аналогичным преступлениям, совершенным в торговых центрах Твери. В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба, - уточняет пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 К РФ «Кража».

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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