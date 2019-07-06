Фотовыставка Владимира Комарова «Все звёзды» открылась в Твери
5 июля в Выставочном зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена открылась фотовыставка Владимира Алексеевича Комарова «Все звёзды».
Экспозицию выставки «Все звёзды» составляют фотографии знаменитых и всеми любимых тверских и российских артистов. Кроме того, на выставке представлены снимки известных политиков и спортсменов, сделанные автором во время работы фотокорреспондентом на различных мероприятиях
Владимир Комаров — член Тверского областного народного фотоклуба и Союза фотохудожников России, занимается фотографией уже более 30 лет, является участником областных и российских фотовыставок.
Долгое время Владимир Алексеевич работал фотографом в Тверском областном академическом театре драмы, снимал все премьеры театра, а также антрепризные спектакли на сцене драмтеатра, ДК «Металлист» и ДК «Пролетарка».
Библиотека им. А.И. Герцена, Выставочный зал
Тверской пр-т, 5.
По 25 июля..
Контактный телефон: 34-82-14.
ИСТОЧНИК KP.RU