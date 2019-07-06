Фотовыставка Владимира Комарова «Все звёзды» открылась в Твери

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-06T13:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июля в Выставочном зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена открылась фотовыставка Владимира Алексеевича Комарова «Все звёзды».

Экспозицию выставки «Все звёзды» составляют фотографии знаменитых и всеми любимых тверских и российских артистов. Кроме того, на выставке представлены снимки известных политиков и спортсменов, сделанные автором во время работы фотокорреспондентом на различных мероприятиях

Владимир Комаров — член Тверского областного народного фотоклуба и Союза фотохудожников России, занимается фотографией уже более 30 лет, является участником областных и российских фотовыставок.

Долгое время Владимир Алексеевич работал фотографом в Тверском областном академическом театре драмы, снимал все премьеры театра, а также антрепризные спектакли на сцене драмтеатра, ДК «Металлист» и ДК «Пролетарка».

Библиотека им. А.И. Герцена, Выставочный зал

Тверской пр-т, 5.

По 25 июля..

Контактный телефон: 34-82-14.

ИСТОЧНИК KP.RU