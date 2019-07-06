2019-07-06T10:49:36+03:00
Звезды

Вечер известного гитариста Виктора Герасимова пройдет в Твери

В программе прозвучат произведения из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, группы Битлз, Стинга
Ирина ТАРАСОВА
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Музыкант выступит с программой "Романтика гитары". Фото: "Бигбен"Музыкант выступит с программой "Романтика гитары". Фото: "Бигбен"
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6 июля в Твери всех поклонников гитары, хорошей лиричной музыки и веселой компании приглашают в клуб "Бигбен", где пройдет концерт известного гитариста Виктора Герасимова. Музыкант выступит с программой "Романтика гитары".

- В этот вечер воедино сольются образ и музыка. В программе будут звучать инструментальные произведения из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, группы Битлз, Стинга, Поля Мориа, Рэйя Чарлза и многих других популярных исполнителей. Все это создаст романтическую атмосферу вашего вечера! - приглашают организаторы.

ул. Брагина, 2.

Начало в 19.00.

Все вопросы по телефону: 8 (4822) 60-04-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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