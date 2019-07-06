2019-07-06T10:53:27+03:00
Происшествия

Следственный комитет проводит в Твери проверку по факту травмирования в маршрутке 70-летней пассажирки

Женщина не удержалась при резком торможении и сломала руку
Ирина ТАРАСОВА
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Сообщается, что женщина получила в маршрутке травмуСообщается, что женщина получила в маршрутке травму
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После публикации в СМИ сообщения, что в маршрутном такси получила травму 70-летняя женщина, началась проверка со стороны следователя Заволжского межрайонного следственного отдела СКР.

В СМИ сообщалось, что 5 июля текущего года в вечернее время в маршрутном такси №228, которое ехало по улице Горького города Твери, пострадала пожилая пассажирка.Далее к тексте уточнялось, что при резком торможении 70-летняя женщина не удержалась на ногах и упала, получив перелом руки.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данным, изложенным в СМИ, следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - комментируют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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