2019-07-05T23:32:19+03:00
Звезды

В программе Книжкого шатра жителей Твери ждут фестиваль фиалок, книгообмен и экскурсия

Всех ждут 7 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча пройдет накануне Дня семьи, любви и верностиВстреча пройдет накануне Дня семьи, любви и верности
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8 июля – День семьи, любви и верности. Накануне, 7 июля с 12.00 до 15.00, Библиотека имени Горького всех приглашают в Книжный шатёр, где пройдет программа «Читаем всей семьей». Посетителей ждет:

- выставка «Читаем вместе» (семейное чтение).

- интеллектуальная игра «Что и как мы читаем» (12.00 – 13.00)

- экскурсия по выставке-инсталляции «Безделушки» (13.00 – 13.45)

- прогулка-квест «Птичий переполох в Твери» (14.00 – 14.40)

Традиционно в программе Шатра: акция «Стихи в кармане» и книгообмен.

Не обойдется и без цветов. на этот раз это будет фестиваль фиалок и мастер-класс по их выращиванию!

- Приходите, любуйтесь, познавайте новое и интересное! - приглашают сотрудники библиотеки. - И хорошей нам всем погоды!

ИСТОЧНИК KP.RU

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