В программе Книжкого шатра жителей Твери ждут фестиваль фиалок, книгообмен и экскурсия
8 июля – День семьи, любви и верности. Накануне, 7 июля с 12.00 до 15.00, Библиотека имени Горького всех приглашают в Книжный шатёр, где пройдет программа «Читаем всей семьей». Посетителей ждет:
- выставка «Читаем вместе» (семейное чтение).
- интеллектуальная игра «Что и как мы читаем» (12.00 – 13.00)
- экскурсия по выставке-инсталляции «Безделушки» (13.00 – 13.45)
- прогулка-квест «Птичий переполох в Твери» (14.00 – 14.40)
Традиционно в программе Шатра: акция «Стихи в кармане» и книгообмен.
Не обойдется и без цветов. на этот раз это будет фестиваль фиалок и мастер-класс по их выращиванию!
- Приходите, любуйтесь, познавайте новое и интересное! - приглашают сотрудники библиотеки. - И хорошей нам всем погоды!
ИСТОЧНИК KP.RU