Взяткодатель из Тверской области заплатил 9 миллионов рублей штрафа под угрозой оказаться за решёткой

5 Июль 21:25 2019-07-05T21:25:53+03:00

Взяткодателю дали возможность выплачивать штраф в рассрочку, но он перестал платить Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина не хотел платить назначенный штраф и ему чуть было не переквалифицировали наказание на реальный срок

Изменить размер текста: A A

Тверским судебным приставам удалось взыскать штраф за коррупционное преступление в размере 9 миллионов рублей.

За дачу взятки в крупном размере житель города Бежецка был привлечен Заволжским районным судом Твери к уголовной ответственности. Суд назначил ему уголовный штраф в размере 9 млн рублей.

Взяткодателю дали возможность выплачивать штраф в рассрочку. Но в июне 2019 года платежи от него поступать перестали. Проблему удалось решить судебным приставам.

- Чтобы побудить должника к исполнению требований, судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания, - сообщили в Управлении ФССП по Тверской области. - Осознав, что уголовный штраф может перерасти в реальное лишение свободы, должник незамедлительно оплатил оставшуюся часть задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU