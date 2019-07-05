В Твери мошенник "купил" овощей и фруктов на 300 тысяч рублей
В Твери сотрудники управления уголовного розыска выявили факт мошенничества, связанный с оптовой торговлей.
Полицейские установили, что 33-летний житель областного центра размещал в сети Интернет объявления о покупке оптом овощей и фруктов. Своих жертв подозреваемый выбирал среди обратившихся к нему предпринимателей и обсуждал все условия сделки по телефону.
В условленный день ему выгрузили товар в ранее установленном месте, однако с поставщиком злоумышленник не рассчитался и на связь больше не вышел.
Обманутый предприниматель обратился в полицию и заявил об ущербе в 300 тысяч рублей.
Злоумышленника вычислили и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. По статье "Мошенничество" мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU