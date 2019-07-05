2019-07-05T21:06:16+03:00
Происшествия

В Твери мошенник "купил" овощей и фруктов на 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери обманул предпринимателя на 300 тысяч рублейЖитель Твери обманул предпринимателя на 300 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери сотрудники управления уголовного розыска выявили факт мошенничества, связанный с оптовой торговлей.

Полицейские установили, что 33-летний житель областного центра размещал в сети Интернет объявления о покупке оптом овощей и фруктов. Своих жертв подозреваемый выбирал среди обратившихся к нему предпринимателей и обсуждал все условия сделки по телефону.

В условленный день ему выгрузили товар в ранее установленном месте, однако с поставщиком злоумышленник не рассчитался и на связь больше не вышел.

Обманутый предприниматель обратился в полицию и заявил об ущербе в 300 тысяч рублей.

Злоумышленника вычислили и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. По статье "Мошенничество" мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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