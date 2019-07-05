На 190 тысяч рублей выписано штрафов в Тверской области по итогам проверок молочной продукции

СЕГОДНЯ 20:55 2019-07-05T20:55:06+03:00

По результатам проверок молочной продукции было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях Фото: Евгения ГУСЕВА

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Во 2-ом квартале 2019 года региональный Роспотребнадзор организовал 45 проверок в отношении организаций, осуществляющих оборот молочной продукции.

По итогам проверок ведомство подвело следующую статистику:

- по санитарно-химическим показателям была взята 151 проба, все пробы соответствовали требованиям,

- по микробиологическим показателям их 339 отобранных проб не соответствовали требованиям 9 проб.

- по физико-химическим показателям отобрали 181 пробу, из них 13 не соответствовали требованиям.

Также специалисты исследовали 17 проб молочной продукции на содержание сухого молока. Здесь статистика была позитивной - все пробы соответствовали требованиям по маркировке.

По результатам проверок было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, вынесены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 190 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU