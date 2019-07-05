На 190 тысяч рублей выписано штрафов в Тверской области по итогам проверок молочной продукции
Во 2-ом квартале 2019 года региональный Роспотребнадзор организовал 45 проверок в отношении организаций, осуществляющих оборот молочной продукции.
По итогам проверок ведомство подвело следующую статистику:
- по санитарно-химическим показателям была взята 151 проба, все пробы соответствовали требованиям,
- по микробиологическим показателям их 339 отобранных проб не соответствовали требованиям 9 проб.
- по физико-химическим показателям отобрали 181 пробу, из них 13 не соответствовали требованиям.
Также специалисты исследовали 17 проб молочной продукции на содержание сухого молока. Здесь статистика была позитивной - все пробы соответствовали требованиям по маркировке.
По результатам проверок было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, вынесены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 190 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU