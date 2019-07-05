2019-07-05T18:16:49+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП под Тверью

Авария произошла в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП в Калининском районе, пострадавших нет Фото: vk.com/"Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово"ДТП в Калининском районе, пострадавших нет Фото: vk.com/"Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово"
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем, 5 июля, на автодороге Тверь-Мухино в Калининском районе, между Глазково и Долматово. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" в соцсети.

Водитель внедорожника не справился с управлением во время совершения обгона, зацепил обочину, вылетел с дороги и врезался в деревья.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека - водитель и пассажир. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, обошлось без жертв.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взяткодатель из Тверской области заплатил 9 миллионов рублей штрафа под угрозой оказаться за решёткой
В Твери мошенник "купил" овощей и фруктов на 300 тысяч рублей
На 190 тысяч рублей выписано штрафов в Тверской области по итогам проверок молочной продукции
Земли лесного фонда Тверской области увеличились почти на 500 га
В Парке Победы в Твери появится современная экстрим-площадка
Тверские автоинспекторы рассказали детям о правилах дорожного движения
Жителей Твери приглашают на детский праздник в Горсад
Пешеход попал под колеса бетоносмесителя в Твери
О мошенничестве на интернет-сайтах предупреждают пенсионеров Тверской области
«Сова» пришла на помощь грибникам в Тверской области
Дело министра Тверской области Виктора Шафороста вернулось в суд первой инстанции
Житель Тверской области получил условный срок за то, что ударил ножом собственного сына
В Тверской области начинается "Контроль трезвости"
Замначальника межмуниципального отдела МВД Тверской области задержан за взятку
О том, что ждет тверских туристов за границей расскажет Роспотребнадзор
Жителя Тверской области подозревают в незаконном обороте наркотиков
В отношении трех свидетелей по ДТП с маршруткой в Тверской области заведены уголовные дела
В Тверской области предприятие незаконно добывало из Волги воду
«Тверь Водоканал» завершил капитальный ремонт трубопровода на Медновском водозаборе
Двое молодых людей в Тверской области проникли в чужую квартиру ради выпивки
На перегоне в Тверской области сгорел тепловоз
Жительница Тверской области в пьяной ссоре зарезала своего знакомого
В Тверской области незаконно собирали данные несовершеннолетних
Одиннадцатилетний мальчик оказался под колесами иномарки в Тверской области
В Тверской области торговый представитель одной из фирм присваивала деньги клиентов