Два человека пострадали в ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-05T18:16:49+03:00

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ДТП произошло днем, 5 июля, на автодороге Тверь-Мухино в Калининском районе, между Глазково и Долматово. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" в соцсети.

Водитель внедорожника не справился с управлением во время совершения обгона, зацепил обочину, вылетел с дороги и врезался в деревья.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека - водитель и пассажир. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, обошлось без жертв.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU