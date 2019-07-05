Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Авария произошла в Калининском районе
ДТП в Калининском районе, пострадавших нет Фото: vk.com/"Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово"
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ДТП произошло днем, 5 июля, на автодороге Тверь-Мухино в Калининском районе, между Глазково и Долматово. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" в соцсети.
Водитель внедорожника не справился с управлением во время совершения обгона, зацепил обочину, вылетел с дороги и врезался в деревья.
По предварительной информации, в аварии пострадали два человека - водитель и пассажир. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, обошлось без жертв.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU