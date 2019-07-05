Земли лесного фонда Тверской области увеличились почти на 500 га

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-05T18:01:50+03:00

Несколько участков сельхозназначения перешли в лесной фонд Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области

Несколько участков заросли кустами и деревьями и стали непригодны для сельскохозяйственных работ

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Решение о переводе участков в категорию лесного фонда было принято на заседании правительства региона.

В частности, участок вблизи деревни Кочеватово Кашинского городского округа, площадью 0,6 га, перешел из сельхозземель в земли промышленности и иного специального назначения. Земля находится в непосредственной близости от дороги регионального значения "Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино". Планируется, что в дальнейшем там будут размещены объекты придорожного сервиса: площадка для ярмарки-продажи фермерских продуктов, изделий народного промысла, зона для проведения массовых мероприятий, детская площадка, беседки, автостоянка и др.

Также на заседании был одобрен перевод в земли лесного фонда порядка 20 га земель сельхозназначения Замошского сельского поселения Осташковского городского округа, 401 га сельскохозяйственных земель Пеньковского сельского поселения Спировского района и 53 га земель запаса Пожинского сельского поселения Торопецкого района. Участки заросли кустарником и лесом и стали непригодны для сельскохозяйственных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU