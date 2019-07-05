В Парке Победы в Твери появится современная экстрим-площадка

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-05T17:44:32+03:00

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Монтаж и установка новой экстрим-площадки в Парке Победы начались 5 июля.

Напомним, старая экстрим-площадка, которая существовала в парке с 2011 года, пришла в негодность и была демонтирована. В ближайшее время ее отремонтируют и установят в одной из парковых зон города. А в Парке Победы появятся новые конструкции, которые были приобретены за счет инвестора.

- Экстрим-площадка будет предназначена для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Она спроектирована таким образом, чтобы спортсмены разных дисциплин не мешали друг другу, - поясняют в пресс-службе администрации Твери.

Площадка имеет четыре зоны: эйр-зона для тренировки амплитудных акробатических элементов и трюков, выполняемых на высоких скоростях, стрит-зона – имитация городской среды, флэт-зона – предусматривает большое количество свободного от фигур пространства и простейшее оборудование для тренировки начинающих спортсменов, а также двухуровневая мини-рампа.

Все материалы и комплектующие - сертифицированы, безопасность конструкции соответствует российскому ГОСТу и европейскому стандарту.

ИСТОЧНИК KP.RU