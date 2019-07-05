Тверские автоинспекторы рассказали детям о правилах дорожного движения
В пятницу, 5 июля, тверские автоинспекторы провели мероприятие "Азбука безопасности" для малышей из детского сада № 62 в Твери. Полицейские рассказали насколько важно соблюдать правила, передвигаясь по дорогам.
- Проведение занятий с детьми детских садов способствует формированию навыков безопасного поведения на улице. Поскольку дорожной грамоте лучше учить детей с самого раннего детства, - отмечают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
На обучающем занятии дошкольникам рассказали о дорожных знаках, световозвращателях на одежде, автокреслах; напомнили, как нужно переходить через дорогу и об общих правилах и безопасности дорожного движения.
Также инспекторы познакомили малышей с элементами экипировки сотрудников дорожно-патрульной службы и с патрульным автомобилем.
ИСТОЧНИК KP.RU