Тверские автоинспекторы рассказали детям о правилах дорожного движения

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-05T17:31:11+03:00

Инспекторы напомнили дошкольникам о правилах дорожного движения Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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В пятницу, 5 июля, тверские автоинспекторы провели мероприятие "Азбука безопасности" для малышей из детского сада № 62 в Твери. Полицейские рассказали насколько важно соблюдать правила, передвигаясь по дорогам.

- Проведение занятий с детьми детских садов способствует формированию навыков безопасного поведения на улице. Поскольку дорожной грамоте лучше учить детей с самого раннего детства, - отмечают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На обучающем занятии дошкольникам рассказали о дорожных знаках, световозвращателях на одежде, автокреслах; напомнили, как нужно переходить через дорогу и об общих правилах и безопасности дорожного движения.

Также инспекторы познакомили малышей с элементами экипировки сотрудников дорожно-патрульной службы и с патрульным автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU