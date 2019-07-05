2019-07-05T17:31:11+03:00
Общество

Тверские автоинспекторы рассказали детям о правилах дорожного движения

Обучающее занятие прошло в детском саду №62
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Инспекторы напомнили дошкольникам о правилах дорожного движения Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиИнспекторы напомнили дошкольникам о правилах дорожного движения Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 5 июля, тверские автоинспекторы провели мероприятие "Азбука безопасности" для малышей из детского сада № 62 в Твери. Полицейские рассказали насколько важно соблюдать правила, передвигаясь по дорогам.

- Проведение занятий с детьми детских садов способствует формированию навыков безопасного поведения на улице. Поскольку дорожной грамоте лучше учить детей с самого раннего детства, - отмечают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На обучающем занятии дошкольникам рассказали о дорожных знаках, световозвращателях на одежде, автокреслах; напомнили, как нужно переходить через дорогу и об общих правилах и безопасности дорожного движения.

Также инспекторы познакомили малышей с элементами экипировки сотрудников дорожно-патрульной службы и с патрульным автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взяткодатель из Тверской области заплатил 9 миллионов рублей штрафа под угрозой оказаться за решёткой
В Твери мошенник "купил" овощей и фруктов на 300 тысяч рублей
На 190 тысяч рублей выписано штрафов в Тверской области по итогам проверок молочной продукции
Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Земли лесного фонда Тверской области увеличились почти на 500 га
В Парке Победы в Твери появится современная экстрим-площадка
Жителей Твери приглашают на детский праздник в Горсад
Пешеход попал под колеса бетоносмесителя в Твери
О мошенничестве на интернет-сайтах предупреждают пенсионеров Тверской области
«Сова» пришла на помощь грибникам в Тверской области
Дело министра Тверской области Виктора Шафороста вернулось в суд первой инстанции
Житель Тверской области получил условный срок за то, что ударил ножом собственного сына
В Тверской области начинается "Контроль трезвости"
Замначальника межмуниципального отдела МВД Тверской области задержан за взятку
О том, что ждет тверских туристов за границей расскажет Роспотребнадзор
Жителя Тверской области подозревают в незаконном обороте наркотиков
В отношении трех свидетелей по ДТП с маршруткой в Тверской области заведены уголовные дела
В Тверской области предприятие незаконно добывало из Волги воду
«Тверь Водоканал» завершил капитальный ремонт трубопровода на Медновском водозаборе
Двое молодых людей в Тверской области проникли в чужую квартиру ради выпивки
На перегоне в Тверской области сгорел тепловоз
Жительница Тверской области в пьяной ссоре зарезала своего знакомого
В Тверской области незаконно собирали данные несовершеннолетних
Одиннадцатилетний мальчик оказался под колесами иномарки в Тверской области
В Тверской области торговый представитель одной из фирм присваивала деньги клиентов