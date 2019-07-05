Пешеход попал под колеса бетоносмесителя в Твери

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-05T16:29:15+03:00

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Авария произошла днем, 5 июля, на Зеленом проезде в Твери.

Бетоносмеситель "МАН" ехал с Крупского путепровода и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода.

Как уточняют в пресс-службе УГИБДД, по словам водителя, он отвлекся от дороги, увидел пешехода в последний момент и не успел затормозить.

Пострадавший, 50-летний мужчина, на момент прибытия ГИБДД находился без сознания. В бессознательном состоянии его госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU