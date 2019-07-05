2019-07-05T15:47:47+03:00
Общество

О мошенничестве на интернет-сайтах предупреждают пенсионеров Тверской области

Пожилых людей приглашают на платные консультации о несуществующих пенсионных выплатах
Виктория ТУШКОВА
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Мошенники работают под видом официального сайта Пенсионного фондаМошенники работают под видом официального сайта Пенсионного фондаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Специалисты Пенсионного фонда предупреждают: в сети интернет активизировались мошеннические сайты, работающие под видом официального сайта Пенсионного фонда. Их можно опознать по многочисленным отвлекающим внимание баннерам, а также по несколько отличному от официального адресу.

На таких сайтах обычно предлагают проконсультировать пенсионера в онлайн чате, а узнав его телефонный номер, через какое-то время звонят и предлагают прийти на консультацию относительно неких пенсионных выплат в «правовой центр поддержки». Консультация оказывается не бесплатной, но сразу об этом не сообщают, равно как и о том, что никаких выплат не существует.

Специалисты ПФР напоминают: официальную информацию обо всех пенсионных выплатах можно получить только на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также по номеру 8-800-600-4444 (звонок бесплатный из всех регионов России).

В отделении Пенсионного фонда по Тверской области работает телефон горячей линии 8 (4822) 77-74-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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