2019-07-05T14:49:16+03:00
Происшествия

Дело министра Тверской области Виктора Шафороста вернулось в суд первой инстанции

Тверской министр задержан по делу столичных полицейских-вымогателей
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверской министр задержан по делу столичных полицейских-вымогателей Фото: пресс-служба правительства Тверской областиТверской министр задержан по делу столичных полицейских-вымогателей Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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В четверг, 4 июля, Московский городской суд отменил постановление Чертановского районного суда Москвы. Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление о возврате дело в прокуратуру обжаловали как сам Шафорост и его защитники, так и гособвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Напомним, министр контрольных функций областного правительства Виктор Шафорост был задержан столичными оперативниками в июне прошлого года. Известно, что Шафорост попал под прицел следствия в рамках расследования так называемого "Янтарного дела", главным фигурантом которого является его брат Павел Шафорост.

По версии следствия, в августе 2016 года брат тверского министра и его коллеги-полицейские отправились к одному из московских бизнесменов и провели с ним "разъяснительную беседу". Уходя, прихватили с собой янтарь-сырец на 2 млн рублей, деньги в количестве 500 тысяч рублей и 3000 долларов. Бизнесмен дал им взятку в 1,5 млн рублей. За это денежное вознаграждение полицейские составили акт, в котором написали: "При осмотре фирмы ничего не обнаружено".

Однако, бизнесмен молчать не стал и обратился к силовикам. Было возбуждено уголовное дело.

После этого у бизнесмена неожиданно сгорел автомобиль, а затем заполыхал и следственный отдел СК по Новой Москве, где находились материалы дела. Роль министра Тверской области в этом деле пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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