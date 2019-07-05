2019-07-05T14:30:25+03:00
Происшествия

Житель Тверской области получил условный срок за то, что ударил ножом собственного сына

Решение вынес Нелидовский городской суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Перед судом предстал мужчина, который ранил ножом собственного сына Фото: архив "КП"Перед судом предстал мужчина, который ранил ножом собственного сына Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 52-летний мужчина, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета используемого в качестве оружия.

Установлено, что в марте 2019 года, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры мужчина ударил своего сына ножом в живот, чем причинил ему тяжкие телесные повреждения.

- При назначении наказания суд учел полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, положительную характеристику по месту жительства, отсутствие судимостей, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком три года, - сообщает пресс-служба Нелидовского городского суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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