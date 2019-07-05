Замначальника межмуниципального отдела МВД Тверской области задержан за взятку

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-05T14:09:18+03:00

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В Тверской области отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР за совершение коррупционного преступления задержан заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России "Удомельский".

- По данным следствия, в период с 14 июня по 11 октября 2018 года заместитель начальника МО МВД России "Удомельский" - начальник полиции, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД, лично получили от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 1 миллион 900 тысяч рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности последнего, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следствие заявило перед судом ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В УМВД России по Тверской области назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства, - поясняют в пресс-службе ведомства. - Виновный сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU