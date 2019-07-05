2019-07-05T13:52:50+03:00
Общество

О том, что ждет тверских туристов за границей расскажет Роспотребнадзор

В ведомстве организована тематическая "горячая линия"
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителям Тверской области расскажут, как подготовиться к отпускуЖителям Тверской области расскажут, как подготовиться к отпускуФото: Иван ВИСЛОВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что в период с 8 по 22 июля для граждан будет организована тематическая "горячая линия". Консультировать граждан будут по туристическим услугам и инфекционным угрозам в зарубежных странах.

Все желающие смогут позвонить по телефону и получить рекомендации специалистов, узнать актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в наиболее популярных для летнего отдыха странах, уточнить алгоритм действий при задержке авиарейсов и т.д.

Телефон "горячей линии": (4822) 32-35-98 - по вопросам оказания туристических услуг и 42-23-71 - по вопросам профилактики инфекционной заболеваемости.

Звонить на линию можно с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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