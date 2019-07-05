2019-07-05T13:42:10+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области подозревают в незаконном обороте наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За хранение наркотиков мужчине грозит тюремный срокЗа хранение наркотиков мужчине грозит тюремный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МО МВД России "Ржевский" совместно с оперативниками Зубцовского отдела полиции на улице Победы города Зубцов.

При личном досмотре в кармане у 30-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом растительного происхождения, что подтверждается экспертизой.

Мужчину задержали. В ходе допроса он рассказал полицейским, что приобрел наркотик для личного употребления.

По ч. 1 статьи 228 УК РФ мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пешеход попал под колеса бетоносмесителя в Твери
О мошенничестве на интернет-сайтах предупреждают пенсионеров Тверской области
«Сова» пришла на помощь грибникам в Тверской области
Дело министра Тверской области Виктора Шафороста вернулось в суд первой инстанции
Житель Тверской области получил условный срок за то, что ударил ножом собственного сына
В Тверской области начинается "Контроль трезвости"
Замначальника межмуниципального отдела МВД Тверской области задержан за взятку
О том, что ждет тверских туристов за границей расскажет Роспотребнадзор
В отношении трех свидетелей по ДТП с маршруткой в Тверской области заведены уголовные дела
В Тверской области предприятие незаконно добывало из Волги воду
«Тверь Водоканал» завершил капитальный ремонт трубопровода на Медновском водозаборе
Двое молодых людей в Тверской области проникли в чужую квартиру ради выпивки
На перегоне в Тверской области сгорел тепловоз
Жительница Тверской области в пьяной ссоре зарезала своего знакомого
В Тверской области незаконно собирали данные несовершеннолетних
Одиннадцатилетний мальчик оказался под колесами иномарки в Тверской области
В Тверской области торговый представитель одной из фирм присваивала деньги клиентов