Жителя Тверской области подозревают в незаконном обороте наркотиков

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-05T13:42:10+03:00

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Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МО МВД России "Ржевский" совместно с оперативниками Зубцовского отдела полиции на улице Победы города Зубцов.

При личном досмотре в кармане у 30-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом растительного происхождения, что подтверждается экспертизой.

Мужчину задержали. В ходе допроса он рассказал полицейским, что приобрел наркотик для личного употребления.

По ч. 1 статьи 228 УК РФ мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU