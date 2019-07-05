Жителя Тверской области подозревают в незаконном обороте наркотиков
Возбуждено уголовное дело
За хранение наркотиков мужчине грозит тюремный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МО МВД России "Ржевский" совместно с оперативниками Зубцовского отдела полиции на улице Победы города Зубцов.
При личном досмотре в кармане у 30-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом растительного происхождения, что подтверждается экспертизой.
Мужчину задержали. В ходе допроса он рассказал полицейским, что приобрел наркотик для личного употребления.
По ч. 1 статьи 228 УК РФ мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU