2019-07-05T13:06:14+03:00
Происшествия

В отношении трех свидетелей по ДТП с маршруткой в Тверской области заведены уголовные дела

Страшная авария унесла жизни 13 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Авария унесла жизни 13 человекАвария унесла жизни 13 человекФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено три уголовных дела в отношении лиц, являющихся свидетелями по уголовному делу о ненадлежащей организации и оказания услуг по перевозке граждан, повлекших смерть 13 человек.

Указанных граждан подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).

Не имея на то законных оснований подозреваемые отказались давать показания, не отвечая на вопросы следователя они не сообщили некоторые важные для расследования дела обстоятельства аварии.

- В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные и процессуальные действия, расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Напомним, страшная авария с двумя автобусами произошла 5 октября прошлого года. На 24-м километре дороги, что связывает Тверь и Ржев, неподалёку от села Некрасово, микроавтобус "Форд Транзит" с 13 пассажирами и водителем на борту влетел в рейсовый автобус ЛиАЗ. Погибли 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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