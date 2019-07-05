«Тверь Водоканал» завершил капитальный ремонт трубопровода на Медновском водозаборе

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-05T10:50:47+03:00

В ходе плановых работ полностью переложен участок водовода между двумя водозаборными узами протяженностью почти 150 метров.

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Это одно из самых крупных мероприятий производственной программы ООО «Тверь Водоканал» на 2019 год, связанных с обновлением сетевого хозяйства.

По водоводу диаметром 600 мм поднятая из скважин вода транспортируется на насосную станцию, а оттуда перекачивается на станцию водоподготовки Тверецкого водозабора. Замена изношенного участка повысит надежность водоснабжения жителей и предприятий Твери водой.

«Кроме того, это снизит расходы предприятия по обслуживанию этого участка, а замена старых труб на пластиковые повыситэнергоэффективность добычи и транспортировкиресурса, - говорит заместитель главного инженера – начальник управления по эксплуатации ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Замена водовода на Медновском водозаборе – лишь один из пунктов целевой программы «Надежность сетей», в котором 25 мероприятий с общим объемом финансирования более 30 млн рублей. В ближайшее время «Тверь Водоканал» приступит к реализации самого крупного и дорогостоящего мероприятия программы – перекладке водовода-тысячника протяженностью 200 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU