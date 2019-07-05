СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-05T10:29:16+03:00

На перегоне в Тверской области сгорел тепловоз Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Сообщение о ЧП на перегоне ст. Мончалово – ст.Чертолино в Ржевском районе поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 16:33, 4 июля.

По прибытии на место стало известно, что пожар произошел в тепловозе 2004 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, в результате возгорания огнем повреждена кабина тепловоза на площади 8 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.

На месте работали ПСЧ-12 и ПСЧ-62. На полную ликвидацию возгорания у спасателей ушло чуть больше часа.

ИСТОЧНИК KP.RU