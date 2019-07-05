В Тверской области торговый представитель одной из фирм присваивала деньги клиентов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-05T09:39:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Обвинительное заключение в отношении 35-летней жительницы Осташкова утверждено Осташковской межрайонной прокуратурой.

Женщину, которая работала торговой представительницей в одной из местных фирм, обвиняют в том, что она присваивала себе деньги контрагентов.

Работница ездила по клиентам и от имени юридического лица собирала деньги по заключенным договорам поставок товаров. Однако выручку женщина не вносила в кассу, а частично оставляла себе. Общая сумма ущерба организации составила 40 тысяч рублей.

Обвиняемую будут судить по ч.1 ст. 160 УК РФ. За присвоение или растрату ей грозит лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU