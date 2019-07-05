2019-07-05T09:39:25+03:00
Общество

В Тверской области торговый представитель одной из фирм присваивала деньги клиентов

Женщине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Торгового представителя будут судить за присвоение денег компанииТоргового представителя будут судить за присвоение денег компанииФото: Валерий РОМАНОВ
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Обвинительное заключение в отношении 35-летней жительницы Осташкова утверждено Осташковской межрайонной прокуратурой.

Женщину, которая работала торговой представительницей в одной из местных фирм, обвиняют в том, что она присваивала себе деньги контрагентов.

Работница ездила по клиентам и от имени юридического лица собирала деньги по заключенным договорам поставок товаров. Однако выручку женщина не вносила в кассу, а частично оставляла себе. Общая сумма ущерба организации составила 40 тысяч рублей.

Обвиняемую будут судить по ч.1 ст. 160 УК РФ. За присвоение или растрату ей грозит лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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