В Твери дорожный знак "перешел" дорогу автомобилю и упал на пешехода

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-05T09:19:07+03:00

Легковушка снесла дорожный знак, и он упал на пешехода Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария случилась днем, 4 июля, на проспекте Ленина, в районе дома №18, в Твери.

27-летний нетрезвый водитель, управляя автомобилем "Сузуки Лиана", поворачивал налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу другому транспортному средству и столкнулся с автомобилем "Дэу Матиз", который ехал во встречном направлении под управлением 18-летней девушки.

В результате столкновения " Сузуки" наехала на стойку с дорожными знаками. От удара столб упал на пешехода - 32-летнюю женщину, которая в этот момент стояла на тротуаре.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с травмами пешеход доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU