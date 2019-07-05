В Твери дорожный знак "перешел" дорогу автомобилю и упал на пешехода
Авария случилась днем, 4 июля, на проспекте Ленина, в районе дома №18, в Твери.
27-летний нетрезвый водитель, управляя автомобилем "Сузуки Лиана", поворачивал налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу другому транспортному средству и столкнулся с автомобилем "Дэу Матиз", который ехал во встречном направлении под управлением 18-летней девушки.
В результате столкновения " Сузуки" наехала на стойку с дорожными знаками. От удара столб упал на пешехода - 32-летнюю женщину, которая в этот момент стояла на тротуаре.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с травмами пешеход доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU