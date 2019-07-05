На Южном мосту в Твери легковушка сбила дорожных рабочих

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-05T07:13:34+03:00

Водитель не заметил, что на участке идут работы

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Авария произошла ночью, 4 июля, на Южном путепроводе в Твери.

На одном из участков рабочие проводили дорожные работы, в это время в них на скорости врезался легковой автомобиль.

Как сообщает ТИА, одного из ремонтников зажало между двух машин, и он погиб на месте происшествия.

Водитель легковушки госпитализирован. По его словам, он не заметил "КАМАЗ" на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU