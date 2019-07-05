На Южном мосту в Твери легковушка сбила дорожных рабочих
Водитель не заметил, что на участке идут работы
Легковушка сбила дорожных рабочих в Твери Фото: ТИА
Изменить размер текста:
Авария произошла ночью, 4 июля, на Южном путепроводе в Твери.
На одном из участков рабочие проводили дорожные работы, в это время в них на скорости врезался легковой автомобиль.
Как сообщает ТИА, одного из ремонтников зажало между двух машин, и он погиб на месте происшествия.
Водитель легковушки госпитализирован. По его словам, он не заметил "КАМАЗ" на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU