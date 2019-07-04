На трассе в Тверской области легковушка врезалась в отбойник

4 Июль 21:41 2019-07-04T21:41:02+03:00

Водителя выбросило из машины во время ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 4 июля, на Федеральной автодороге М-10 "Россия" в Конаковском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Черри Амулет" ехал в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Мужчина был не пристёгнут ремнем безопасности, поэтому от удара его выбросило из машины. Он получил телесные повреждения и на автомобиле "скорой помощи" был доставлен в больницу.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU