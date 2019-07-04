2019-07-04T21:20:46+03:00
Общество

Два новых цветника украсили набережную Степана Разина в Твери

Бегонии, ценерарии и агератумы будут радовать горожан до самой осени
Ольга ТРОФИМОВА
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Клумбы украсили три тысячи саженцев Фото: пресс-служба администрации ТвериКлумбы украсили три тысячи саженцев Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" завершили обустройство двух новых клумб на набережной Степана Разина.

Теперь, помимо традиционной "цветочной" надписи "Я люблю Тверь" и герба города, на спуске рядом с балюстрадой возле Городского сада появились два новых цветника.

Круглые клумбы, украшенные цинерариями, агератумами и бегониями, занимают площадь в 190 квадратных метров. Всего высажено порядка трёх тысяч растений.

- В основании новых цветников, кроме грунта, уложены геотекстиль и георешетка – они помогают удержать растения на склоне, чтобы их не повредили ветер и дождь, - сообщает пресс-служба администрации Твери. - Все цветы неприхотливые и хорошо приспосабливаются к городским условиям. Поэтому при бережном отношении горожан они будут радовать жителей до самой осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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