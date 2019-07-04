Плодородные земли в Конаковском районе Тверской области зарастают кустами и сорняками

4 Июль 21:09 2019-07-04T21:09:25+03:00

В Конаковском районе зарастают плодородные земли Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

44 гектара земли не используются по назначению

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Нарушения земельного законодательства выявлены Управлением Россельхознадзора по Тверской области в июне 2019 года в ходе плановой проверки земель сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что земельный участок площадью более 44 гектаров, расположенный в районе деревни Михалиха Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области и принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью "Рейн", частично зарос кустарником и сорняками.

На пашне не проведены обязательные мероприятия по улучшению и защите земель, для аграрных нужд используется лишь часть участка.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание с целью устранения выявленных нарушений. Если в установленный срок ситуация не изменится, предприятие ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU